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Form. Ufficiale: Pioli conferma i titolari per il test contro il Verona. Milenkovic nemmeno in panchina

Questa la nota ufficiale per Fiorentina-Verona:Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Veretout, Eysseric, Chiesa, Simeone. Hellas Verona: Silvestri, Almici, Crescenz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 16:30
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Questa la nota ufficiale per Fiorentina-Verona:

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Veretout, Eysseric, Chiesa, Simeone. 

Hellas Verona: Silvestri, Almici, Crescenzi, Caracciolo, Souprayen, Matos, Fossati, Cisse', Laribi, Pazzini, Gustafson.

Milenkovic da poco arrivato in ritiro non farà parte della sfida.

Form. Ufficiale: Pioli conferma i titolari per il test contro il Verona. Milenkovic nemmeno in panchina

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