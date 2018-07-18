Form. Ufficiale: Pioli conferma i titolari per il test contro il Verona. Milenkovic nemmeno in panchina
Questa la nota ufficiale per Fiorentina-Verona:Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Veretout, Eysseric, Chiesa, Simeone. Hellas Verona: Silvestri, Almici, Crescenz...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 16:30
Questa la nota ufficiale per Fiorentina-Verona:
Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Benassi, Veretout, Eysseric, Chiesa, Simeone.
Hellas Verona: Silvestri, Almici, Crescenzi, Caracciolo, Souprayen, Matos, Fossati, Cisse', Laribi, Pazzini, Gustafson.
Milenkovic da poco arrivato in ritiro non farà parte della sfida.