ACF, domani a Moena sessione unica di allenamento. Evento LeCoq Sportif rinviato a martedì 16
Domani, Lunedì 15 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, un’unica sessione di allenamento alle ore 10:00. Informiamo i tifosi che l’evento organizzato da LeCoq Sp...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 00:12
Domani, Lunedì 15 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, un’unica sessione di allenamento alle ore 10:00. Informiamo i tifosi che l’evento organizzato da LeCoq Sportif, inizialmente previsto per domani alle 19:00 all’interno dell’InViola Fan Village, a causa delle avverse condizioni meteo attese per la serata, è stato posticipato a martedì 16 Luglio.
Fonte: Violachannel