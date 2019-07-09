Corriere Fiorentino, questo potrebbe essere l'ultimo anno di ritiro dei viola a Moena. Ecco perchè...

Secondo Il Corriere Fiorentino, quest'anno il numero di tifosi a Moena è in netto calo. Le cause possono essere la tournée americana alle porte ma anche la mancanza di acquisti da parte del neo propri...

Secondo Il Corriere Fiorentino, quest'anno il numero di tifosi a Moena è in netto calo. Le cause possono essere la tournée americana alle porte ma anche la mancanza di acquisti da parte del neo proprietario Rocco Commisso la quale sta rallentando il mercato in entrata. Al momento nessun dirigente è salito a vedere la squadra di Montella ed una volta che i trenta partiranno per gli USA, a Moena resteranno solo i giovanissimi ad allenarsi. Tra gli albergatori c'è anche un pizzico di insoddisfazione, numerose le richieste di disdetta ricevute. Nonostante c'è un altro anno di accordo con il comune e l'ATP Val di Fassa si pensa quindi che questo possa essere l'ultimo anno di ritiro dei viola in quel di Moena.