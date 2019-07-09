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CorSport, da Dragowski a Simeone passando per Milenkovic e Pezzella. Questo è il muro viola

Secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole ripartire da almeno quattro elementi del passato ovvero Dragowski, Simeone, Milenkovic e Pezzella. Al primo sarà proposto un prolungamento di contr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 13:24
CorSport, da Dragowski a Simeone passando per Milenkovic e Pezzella. Questo è il muro viola - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole ripartire da almeno quattro elementi del passato ovvero Dragowski, Simeone, Milenkovic e Pezzella. Al primo sarà proposto un prolungamento di contratto con un consistente adeguamento economico. La Fiorentina nonostante le offerte del Bournemouth non vuole privarsene anzi il desiderio della società è quello di puntare su di lui. Simeone, considerato di pari valore con Cutrone anche da Pradè, c'è fiducia che in questa stagione possa accantonare la negatività  e per questo gli si vuole affiancare un attaccante di esperienza che lo aiuti a crescere. Nikola Milenkovic invece è il difensore perfetto per Montella che lo ha immaginato come un centrale bravo a sdoppiarsi come terzino. Nonostante le sirene estere per lui, Commisso vuole ripartire anche dal difensore serbo. E poi c'è il capitano German Pezzella, un ottimo centrale per la nuova Fiorentina sul quale Montella vuol puntare nonostante l'interesse (anche se al momento non sono arrivate offerte) della Roma. I gioielli della squadra viola quindi non si devono toccare.

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