Allarme rientrato per la caviglia di Vlahovic, si allena in gruppo. Chiesa recupera dalla febbre
Vlahovic nelle scorse sessioni di allenamento il giovane attaccante serbo classe '00 aveva riportato una contusione alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare la sessione di allenamento desta...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 09:51
Vlahovic nelle scorse sessioni di allenamento il giovane attaccante serbo classe '00 aveva riportato una contusione alla caviglia che lo aveva costretto ad abbandonare la sessione di allenamento destando un po' di preoccupazione (LEGGI QUI). In questi minuti però l'allarme è rientrato poichè il ragazzo si allena con tutto il gruppo. Stesso discorso vale per Chiesa al rientro dopo esser stato febbricitante.