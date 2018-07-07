Live da Moena: Vlahovic accompagnato fuori dal campo per problemi alla caviglia
Uno dei tanti giovani sotto l’osservazione di Pioli a Moena è Vlahovic: attaccante serbo classe ‘00. Nel corso dell’allenamento in questi minuti è stato accompagnato fuori dal campo per un problema ri...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 18:30
Uno dei tanti giovani sotto l’osservazione di Pioli a Moena è Vlahovic: attaccante serbo classe ‘00. Nel corso dell’allenamento in questi minuti è stato accompagnato fuori dal campo per un problema riscontrato alla caviglia a seguito di un contatto fortuito di gioco. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del problema di poi, eseguirà esami strumentali se necessari.
A riportarlo: RadioBruno