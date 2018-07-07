Labaro Viola

Live da Moena: Vlahovic accompagnato fuori dal campo per problemi alla caviglia

Uno dei tanti giovani sotto l’osservazione di Pioli a Moena è Vlahovic: attaccante serbo classe ‘00. Nel corso dell’allenamento in questi minuti è stato accompagnato fuori dal campo per un problema ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 18:30
Live da Moena: Vlahovic accompagnato fuori dal campo per problemi alla caviglia -
News
Primo Piano
Moena
Vlahovic
Condividi

Uno dei tanti giovani sotto l’osservazione di Pioli a Moena è Vlahovic: attaccante serbo classe ‘00. Nel corso dell’allenamento in questi minuti è stato accompagnato fuori dal campo per un problema riscontrato alla caviglia a seguito di un contatto fortuito di gioco. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del problema di poi, eseguirà esami strumentali se necessari.

A riportarlo: RadioBruno

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok