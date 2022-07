Dolomiti viola, il 16 la presentazione della squadra, tanti giochi ed eventi al Viola Village

Le Dolomiti da oggi tornano a colorarsi di viola, per il decimo ritiro della Fiorentina attesa a Moena intorno all’ora di pranzo. Dall’ingresso del paese infatti è un colpo d’occhio di bandiere gigli e appunto temi viola su grandi balle di fieno, fino alla piazza principale di Moena dove il 16 ci sarà la presentazione della squadra. E la novità di quest’anno è rappresentata anche da alcune serate viola, in altri paesi della Val di Fassa, il 15 a Canazei e nella seconda settimana a Pozza. E nella vale c’è voglia di viola. Al Viola Village già da oggi gonfiabili e tanti altri giochi, tanto che ci sono allenatori qualificati pronti a far giocare a pallone i bambini, e a fare tornei, oltre a partite di calcio tennis, tiro al bersaglio e biliardo umano. Presenti anche due postazioni playstation. Lo scrive il Corriere Fiorentino.