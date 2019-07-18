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ACF, domani 19 luglio doppia sessione di allenamento a Moena poi la cena al Village

Domani, venerdì 19 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, due sessioni di allenamento alle ore 10:30 e alle ore 17:00. Alle ore 20:00, all'interno dell'InViola Fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 20:45
ACF, domani 19 luglio doppia sessione di allenamento a Moena poi la cena al Village -
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Domani, venerdì 19 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, due sessioni di allenamento alle ore 10:30 e alle ore 17:00. Alle ore 20:00, all'interno dell'InViola Fan Village ci sarà l'InViola Night con tutta la squadra e lo staff Viola presente.

 

Fonte: Violachannel.com

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