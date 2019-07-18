ACF, domani 19 luglio doppia sessione di allenamento a Moena poi la cena al Village
Domani, venerdì 19 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, due sessioni di allenamento alle ore 10:30 e alle ore 17:00. Alle ore 20:00, all'interno dell'InViola Fa...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 20:45
Domani, venerdì 19 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, due sessioni di allenamento alle ore 10:30 e alle ore 17:00. Alle ore 20:00, all'interno dell'InViola Fan Village ci sarà l'InViola Night con tutta la squadra e lo staff Viola presente.
Fonte: Violachannel.com