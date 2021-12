Italiano: “Gonzalez si deve convincere che se gioca a destra è più forte. A Moena ho capito tutto”

Vincenzo Italiano ha parlato alla pagina ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole a due giorni dalla partita contro la Salernitana:

“Siamo felici per la vittoria contro il Bologna, cercavamo la vittoria fuori casa e ci siamo riusciti. Faccio l’in bocca al lupo ai ragazzi della primavera, speriamo che riescano a portare a casa una bella vittoria

Gol di Biraghi su punizione? Alla rifinitura in tanti provano le punizioni, quella di Bologna è la mattonella di Biraghi ed è stato bravo anche se fino ad oggi non aveva ancora mai segnato su punizione, è stato un gol molto importante per noi

Speravo in un inizio di stagione cosi, sapevo che il lavoro sarebbe stato difficile ma già la voglia di lavoro a Moena mi aveva fatto ben sperare. Adesso serve continuità, sabato abbiamo una partita difficile. Fare tre vittorie consecutive è un tabù da sfatare

Gli esterni dovrebbero essere più cattivi, più incisivi ma nelle ultime partite stanno migliorando come dimostrano le partite contro Sampdoria e Bologna. Chiaro che dobbiamo migliorare i numeri in base a quanto creiamo

Gonzalez a destra? Credo che in quella zona lui possa essere molto più determinante perchè viene in mezzo al campo e dai suoi tagli può creare tanto e diventare molto più pericoloso, si deve convincere lui che in quella zona lui può diventare un giocatore determinante

Firenze è spettacolare in ogni angolo. I nostri tifosi aiutano tanto, e sono un danno anche per i nostri avversari. Veder gioire uno stadio intero, come successo contro il Milan, deve essere il nostro obiettivo. Sabato vogliamo avere il massimo”

