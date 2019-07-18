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ACF, domani alle ore 20 a Moena cena della squadra e dello staff al Village

Migliaia di tifosi si sono divertiti con noi nel nuovissimo InViola Fan Village, domani vi aspettiamo a cena per la InViola Night a partire dalle 20 con tutta la squadra e lo staff Viola presente! Fon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 17:47
ACF, domani alle ore 20 a Moena cena della squadra e dello staff al Village -
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Migliaia di tifosi si sono divertiti con noi nel nuovissimo InViola Fan Village, domani vi aspettiamo a cena per la InViola Night a partire dalle 20 con tutta la squadra e lo staff Viola presente!

 

Fonte: Violachannel.com

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