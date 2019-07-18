ACF, domani alle ore 20 a Moena cena della squadra e dello staff al Village
Migliaia di tifosi si sono divertiti con noi nel nuovissimo InViola Fan Village, domani vi aspettiamo a cena per la InViola Night a partire dalle 20 con tutta la squadra e lo staff Viola presente! Fon...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 17:47
Migliaia di tifosi si sono divertiti con noi nel nuovissimo InViola Fan Village, domani vi aspettiamo a cena per la InViola Night a partire dalle 20 con tutta la squadra e lo staff Viola presente!
Fonte: Violachannel.com