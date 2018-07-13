Simeone: “Voglio fare 15 goal e giocare l’Europa League. Carichi di lavoro ok. Pioli ci ha chiesto...”
Direttamente da Moena, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dal palco del Viola Village nella giornata di riposo: “I carichi di lavoro sono ok, e noi tutti stiamo sperando di fare...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 00:16
Direttamente da Moena, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dal palco del Viola Village nella giornata di riposo: “I carichi di lavoro sono ok, e noi tutti stiamo sperando di fare l’Europa League. Pioli ci chiede di fare qualcosa di più per motivarci e lavorare al meglio. Il mio obbiettivo stagionale? Un goal più rispetto ai 14 della passata stagione...”