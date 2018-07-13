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Simeone: “Voglio fare 15 goal e giocare l’Europa League. Carichi di lavoro ok. Pioli ci ha chiesto...”

Direttamente da Moena, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dal palco del Viola Village nella giornata di riposo: “I carichi di lavoro sono ok, e noi tutti stiamo sperando di fare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2018 00:16
Simeone: “Voglio fare 15 goal e giocare l’Europa League. Carichi di lavoro ok. Pioli ci ha chiesto...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Direttamente da Moena, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dal palco del Viola Village nella giornata di riposo: “I carichi di lavoro sono ok, e noi tutti stiamo sperando di fare l’Europa League. Pioli ci chiede di fare qualcosa di più per motivarci e lavorare al meglio. Il mio obbiettivo stagionale? Un goal più rispetto ai 14 della passata stagione...”

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