Simeone: “Voglio fare 15 goal e giocare l’Europa League. Carichi di lavoro ok. Pioli ci ha chiesto...”

Direttamente da Moena, l’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato dal palco del Viola Village nella giornata di riposo: “I carichi di lavoro sono ok, e noi tutti stiamo sperando di fare...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2018 00:16

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone

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