Ritiro e sponsor, ecco come cambia la Fiorentina. Moena a rischio cancellazione?

Secondo quello che riporta La Nazione, il nuovo corso de la Fiorentina sta lavorando per fare un grande progetto di marketing. Si partirebbe con la ricerca di un grande main sponsor, visto che la squa...

Secondo quello che riporta La Nazione, il nuovo corso de la Fiorentina sta lavorando per fare un grande progetto di marketing. Si partirebbe con la ricerca di un grande main sponsor, visto che la squadra viola ne è sguarnita dai tempi della fine del rapporto con Folletto. Il nuovo sponsor potrebbe essere una grande azienda statunitense. Per quanto riguarda invece il ritiro, potrebbe essere cancellato. La Fiorentina infatti, si potrebbe spostare dal Trentino alla grande mela, dove si potrebbe spostare per fare anche un'amichevole con i Cosmos, altra squadra di proprietà di Commisso, Grande apprensione per i tifosi che avevano prenotato il viaggio e per la cittadina che senza i viola perderebbe molto turismo estivo.