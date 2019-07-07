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Comunicato ACF, programma di lunedì 8 luglio

Domani, lunedì 8 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle ore 17:00. Alle ore 12:00, all’interno della sala stampa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 18:37
Comunicato ACF, programma di lunedì 8 luglio -
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Domani, lunedì 8 luglio, la Fiorentina svolgerà, all’interno del Centro Sportivo “C.Benatti”, due sessioni di allenamento alle ore 10:00 e alle ore 17:00. Alle ore 12:00, all’interno della sala stampa, si terrà la conferenza stampa di un tesserato viola. Alle ore 16:00 all’interno del Fiorentina Store del Viola Village si svolgerà una sessione di foto e autografi con 2 calciatori.

 

 

Fonte: Violachannel

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