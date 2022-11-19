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Ritiro a Moena? Barone frena, ci sarà il Viola Park. Nazione: "Ma avviati contatti con il Trentino"

La Fiorentina spera di fare la preparazione al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2022 10:24
Ritiro a Moena? Barone frena, ci sarà il Viola Park. Nazione: "Ma avviati contatti con il Trentino" - Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 18.07.2022, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Ritiro a Moena? Barone frena, ci sarà il Viola Park. Nazione: "Ma avviati contatti con il Trentino"

La speranza della Fiorentina, come ha dichiarato il Dg Joe Barone in un’intervista al nostro giornale, è quella di poter utilizzare il «Viola Park» per ospitare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. In dubbio quindi il ritiro di Moena, anche se nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti fra il club viola e gli amministratori trentini. Lo scrive La Nazione.

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