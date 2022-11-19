Ritiro a Moena? Barone frena, ci sarà il Viola Park. Nazione: "Ma avviati contatti con il Trentino"

La Fiorentina spera di fare la preparazione al Viola Park

La speranza della Fiorentina, come ha dichiarato il Dg Joe Barone in un’intervista al nostro giornale, è quella di poter utilizzare il «Viola Park» per ospitare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. In dubbio quindi il ritiro di Moena, anche se nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti fra il club viola e gli amministratori trentini. Lo scrive La Nazione.

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