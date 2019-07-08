Drago e la risposta al tifoso che gli chiedeva di rimanere, la Fiorentina vuole tenerlo. La proposta...

Intanto c’è quel pollice in alto mostrato da Bartlomiej Dragowski al tifoso viola (scena da un esterno tra il torrente Avisio e il campo sportivo Benatti a Moena) che praticamente gli chiedeva quanta...

Intanto c’è quel pollice in alto mostrato da Bartlomiej Dragowski al tifoso viola (scena da un esterno tra il torrente Avisio e il campo sportivo Benatti a Moena) che praticamente gli chiedeva quanta voglia avesse di rimanere a Firenze e il sorriso a corredo della “risposta” non valeva meno, poi ci potrebbe essere qualcosa di ben più concreto: la Fiorentina a breve presenterà una proposta di adeguamento economico del contratto. Questo per dire che il club viola e il portiere polacco adesso sono più vicini di quanto lo fossero alcuni giorni fa.Pradè ha deciso l’accelerazione, l’adeguamento del contratto. Titolare riconosciuto da Montella e della società, ritocco sostanzioso al contratto in corso che scade nel giugno 2021 e che quindi potrebbe essere oggetto a sua volta di rivalutazione nella durata: si stanno creando le condizioni giuste e necessarie perché il rapporto tra Dragowski e la Fiorentina vada avanti con piena soddisfazione delle parti, in primis di Montella che può contare su un portiere giovane, motivato ed enormemente migliorato negli ultimi mesi. Intanto c’è quel pollice in alto a dare forza al progetto.

Corriere dello Sport