Fiorentina non più a Moena? Barone: "Possiamo allenarci di sera al Viola Park come fa la Roma"

Dove andrà la Fiorentina in estate? Potrebbe non andare più al ritiro di Moena come fatto negli ultimi anni

Nel corso della sua intervista a La Nazione, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche del ritiro estivo della squadra viola, storicamente fatto a Moena in Trentino Alto Adige, ma il contratto con la Fiorentina si è concluso e quindi tutto è tornato in ballo. Queste le parole di Barone sulla questione:

«Il ritiro dove lo facciamo, ancora a Moena? Potremmo farlo qui con le persone che vengono a vedere anche la città». Non sarà troppo caldo? «La Roma lo fa a Trigoria e ci si può allenare anche di sera»

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