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Fiorentina non più a Moena? Barone: "Possiamo allenarci di sera al Viola Park come fa la Roma"

Dove andrà la Fiorentina in estate? Potrebbe non andare più al ritiro di Moena come fatto negli ultimi anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 13:19
Fiorentina non più a Moena? Barone: "Possiamo allenarci di sera al Viola Park come fa la Roma" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Nel corso della sua intervista a La Nazione, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche del ritiro estivo della squadra viola, storicamente fatto a Moena in Trentino Alto Adige, ma il contratto con la Fiorentina si è concluso e quindi tutto è tornato in ballo. Queste le parole di Barone sulla questione:

«Il ritiro dove lo facciamo, ancora a Moena? Potremmo farlo qui con le persone che vengono a vedere anche la città». Non sarà troppo caldo? «La Roma lo fa a Trigoria e ci si può allenare anche di sera»

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