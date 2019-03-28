Dal 6 al 21 luglio la Fiorentina sarà in ritiro a Moena. Annunciate le date del ritiro estivo viola

Ripartirà da Moena sabato 6 luglio la prossima stagione sportiva della Fiorentina. Per l’ottavo anno consecutivo la Val di Fassa accoglierà la squadra e i tifosi viola per la prima fase della preparaz...

Ripartirà da Moena sabato 6 luglio la prossima stagione sportiva della Fiorentina. Per l’ottavo anno consecutivo la Val di Fassa accoglierà la squadra e i tifosi viola per la prima fase della preparazione estiva. Fino a domenica 21 luglio il gruppo si allenerà presso l’impianto sportivo Carlo Benatti dove verranno disputate anche le partite amichevoli.

Già confermata anche la promozione InViola per i tifosi che sceglieranno di seguire la squadra in ritiro e di trascorrere una vacanza in Val di Fassa. Basta scegliere a questo link http://bit.ly/2mJNfwc una delle strutture convenzionate InViola e indicare il numero della propria card al momento della prenotazione per guadagnare subito punti InViola. Non solo, anche facendo acquisti a Moena con la propria InViola Card nei negozi che espongono il logo InViola, si potrà continuare anche in vacanza la raccolta punti.

Gino Salica, vicepresidente di ACF Fiorentina

Moena ci accoglie da anni con ambienti e strutture ottimali per il lavoro della squadra e con un calore familiare. Quest’anno tornare avrà un significato ancora più forte per la devastazione ambientale che la valle ha vissuto nel novembre scorso e da cui si sta rialzando con il coraggio e la forza che contraddistingue gli abitanti di queste valli meravigliose. Moena e la Val di Fassa sono ormai nei nostri cuori e in quelli dei nostri tifosi e mai come quest’anno desideriamo vivere questo legame speciale all’insegna di un impegno comune.

Andrea Weiss, Direttore APT Val di Fassa

“Moena e Val di Fassa sono pronti ad accogliere con rinnovato entusiasmo la squadra viola ed i tifosi fiorentini che in tutti questi anni hanno accompagnato la sana passione sportiva a comportamenti sempre rispettosi del patrimonio naturale delle Dolomiti di Fassa, incontrando il favore ed il rispetto degli operatori turistici fassani . Ci auguriamo che anche questa nuova esperienza di ritiro e preparazione in Trentino possa essere utile alla squadra di Firenze per poter conquistare nuovi e meritati obbiettivi sportivi e consolidando ulteriormente i rapporti di stima ed amicizia che legano la Val di Fassa al team viola”

Maurizio Rossini, CEO Trentino Marketing

Da otto stagioni la Fiorentina sceglie la Val di Fassa per il proprio ritiro estivo a dimostrazione del rapporto davvero speciale costruito dal Trentino con Firenze e con i tifosi della Fiorentina, che in numero crescente frequentano le nostre valli nella stagione estiva e in quella invernale. Considerata la popolarità del calcio in Italia, questa partnership rappresenta anche un’importante occasione di visibilità mediatica per l’intero Trentino.

Roberto Failoni - assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

I ritiri dei club calcistici costituiscono un traino importante per il movimento turistico estivo in Trentino, perché in grado di assicurare presenze significative, attenzione da parte dei media e ricadute economiche di rilievo per tutto il comparto. Ospitare il ritiro estivo della Fiorentina e degli altri prestigiosi club calcistici è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione, anche per la qualità delle infrastrutture e dei servizi che il nostro territorio può offrire congiuntamente ad un contesto ambientale ideale.

Violachannel.com