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Notizie Trentino Fiorentina

Fiorentina farà ritiro estivo al Viola Park. Tifosi arrabbiati. Scelta per ragioni economiche e di comodità

23 novembre 2022 18:43

La Fiorentina tornerà a Moena anche la prossima estate, Barone: "Perfetta per noi e i tifosi viola"

29 ottobre 2021 15:36

La Fiorentina torna a Moena, in ritiro dal 17 al 31 luglio, Joe Barone: "Felici di tornare. Per i tifosi..."

06 maggio 2021 12:29

Fiorentina a Moena nel 2021, accordo trovato. Torna logo Val di Fassa sulle maglie nelle prossime 4 gare

17 giugno 2020 14:03

ACF, per 10 gare la Fiorentina avrà il logo Val di Fassa come Second Sponsor sulla maglia

20 agosto 2019 13:55

Dal 6 al 21 luglio la Fiorentina sarà in ritiro a Moena. Annunciate le date del ritiro estivo viola

28 marzo 2019 16:09

Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito

05 luglio 2018 11:54

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