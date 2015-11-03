Notizie Trentino Fiorentina

Fiorentina farà ritiro estivo al Viola Park. Tifosi arrabbiati. Scelta per ragioni economiche e di comodità
23 novembre 2022 18:43
La Fiorentina tornerà a Moena anche la prossima estate, Barone: "Perfetta per noi e i tifosi viola"
29 ottobre 2021 15:36
La Fiorentina torna a Moena, in ritiro dal 17 al 31 luglio, Joe Barone: "Felici di tornare. Per i tifosi..."
06 maggio 2021 12:29
Fiorentina a Moena nel 2021, accordo trovato. Torna logo Val di Fassa sulle maglie nelle prossime 4 gare
17 giugno 2020 14:03
ACF, per 10 gare la Fiorentina avrà il logo Val di Fassa come Second Sponsor sulla maglia
20 agosto 2019 13:55
Dal 6 al 21 luglio la Fiorentina sarà in ritiro a Moena. Annunciate le date del ritiro estivo viola
28 marzo 2019 16:09
Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito
05 luglio 2018 11:54
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