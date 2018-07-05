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Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito

Tra le 14 e le 18, 130 millimetri di pioggia sono caduti in maniera intensissima. I torrenti e i fiumi sono esondati e Moena è stata invasa dal fango e dai detriti. Per tutta la notte tutti, nessuno e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 11:54
Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito -
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Tra le 14 e le 18, 130 millimetri di pioggia sono caduti in maniera intensissima. I torrenti e i fiumi sono esondati e Moena è stata invasa dal fango e dai detriti. Per tutta la notte tutti, nessuno escluso, si sono impegnati in prima persona per aiutare e ripulire la cittadina. Oggi, a 20 ore dal disastro già ampie zone stanno tornando a vivere. Le prime tre foto sono di questa mattina, poi l'evoluzione temporale.

Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito
Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito
Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito
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