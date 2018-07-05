Moena rinasce in una notte e si fa bella per la Fiorentina. Fango ripulito

Tra le 14 e le 18, 130 millimetri di pioggia sono caduti in maniera intensissima. I torrenti e i fiumi sono esondati e Moena è stata invasa dal fango e dai detriti. Per tutta la notte tutti, nessuno e...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2018 11:54

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