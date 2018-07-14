(VIDEO): Pezzella segna e dedica il goal ad Astori baciando la fascia di capitano
Il primo goal oggi contro il Borgo, gara terminata poi con un 17-0, è stato segnato dal capitano German Pezzella. Dopo aver realizzato la rete un bacio alla fascia da capitano per ricordare Davide Ast...
A cura di Gabriele Caldieron
14 luglio 2018 20:26
Il primo goal oggi contro il Borgo, gara terminata poi con un 17-0, è stato segnato dal capitano German Pezzella. Dopo aver realizzato la rete un bacio alla fascia da capitano per ricordare Davide Astori.
Immagini tratte da Violachannel.tv
Gabriele Caldieron