Labaro Viola

(VIDEO): Pezzella segna e dedica il goal ad Astori baciando la fascia di capitano

Il primo goal oggi contro il Borgo, gara terminata poi con un 17-0, è stato segnato dal capitano German Pezzella. Dopo aver realizzato la rete un bacio alla fascia da capitano per ricordare Davide Ast...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
14 luglio 2018 20:26
(VIDEO): Pezzella segna e dedica il goal ad Astori baciando la fascia di capitano -
News
Astori
Moena
Gabriele Caldieron
Pezzella
Condividi

Il primo goal oggi contro il Borgo, gara terminata poi con un 17-0, è stato segnato dal capitano German Pezzella. Dopo aver realizzato la rete un bacio alla fascia da capitano per ricordare Davide Astori.

Immagini tratte da Violachannel.tv


Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok