La Repubblica, Saponara probabilmente di nuovo in partenza ma tanti applausi per lui a Moena

Secondo La Repubblica, Saponara non rientra nei piani tattici di Montella e nella sua idea di gioco quindi probabilmente è solo di passaggio. Il trequartista nell'ultima stagione ha giocato in prestit...

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2019 13:52

Condividi