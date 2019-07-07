La Repubblica, Saponara probabilmente di nuovo in partenza ma tanti applausi per lui a Moena
Secondo La Repubblica, Saponara non rientra nei piani tattici di Montella e nella sua idea di gioco quindi probabilmente è solo di passaggio. Il trequartista nell'ultima stagione ha giocato in prestit...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 13:52
Secondo La Repubblica, Saponara non rientra nei piani tattici di Montella e nella sua idea di gioco quindi probabilmente è solo di passaggio. Il trequartista nell'ultima stagione ha giocato in prestito nella Sampdoria ma nel ritiro di Moena è uno dei più apprezzati dai tifosi della Fiorentina e saluta sempre tutti a fine allenamento.