Comunicato ACF, posticipata l'inaugurazione del Viola Vilage e la sessione autografi

Avvisiamo i tifosi presenti a Moena che l'inaugurazione del Viola Village, prevista inizialmente per oggi alle 12:30, e la sessione autografi, programmata per oggi alle 16, a causa del maltempo, saran...

Avvisiamo i tifosi presenti a Moena che l'inaugurazione del Viola Village, prevista inizialmente per oggi alle 12:30, e la sessione autografi, programmata per oggi alle 16, a causa del maltempo, saranno posticipate. Il nuovo orario dei due eventi sarà comunicato appena possibile.

Fonte: Violachannel