Labaro Viola

Comunicato ACF, posticipata l'inaugurazione del Viola Vilage e la sessione autografi

Avvisiamo i tifosi presenti a Moena che l'inaugurazione del Viola Village, prevista inizialmente per oggi alle 12:30, e la sessione autografi, programmata per oggi alle 16, a causa del maltempo, saran...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 14:14
Comunicato ACF, posticipata l'inaugurazione del Viola Vilage e la sessione autografi - Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino
Lo striscione appeso al campo di allenamento della Fiorentina a Moena contro Kalinic, Bernardeschi e Vecino
News
Moena
Condividi

Avvisiamo i tifosi presenti a Moena che l'inaugurazione del Viola Village, prevista inizialmente per oggi alle 12:30, e la sessione autografi, programmata per oggi alle 16, a causa del maltempo, saranno posticipate. Il nuovo orario dei due eventi sarà  comunicato appena possibile.

 

Fonte: Violachannel

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok