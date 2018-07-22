Simeone su Instagram: “Grazie a Moena ed a tutti i tifosi che non ci lasciano mai soli”
L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha pubblicato su Instagram un pensiero per tutti i tifosi, specie quelli che hanno seguito la squadra a Moena:“Torniamo a Firenze dopo due settimane be...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 22:01
L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha pubblicato su Instagram un pensiero per tutti i tifosi, specie quelli che hanno seguito la squadra a Moena:
“Torniamo a Firenze dopo due settimane bellissime di intenso lavoro. Grazie Moena per l'ospitalità e grazie ai nostri tifosi che non ci lasciano mai soli!".