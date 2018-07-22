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Simeone su Instagram: “Grazie a Moena ed a tutti i tifosi che non ci lasciano mai soli”

L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha pubblicato su Instagram un pensiero per tutti i tifosi, specie quelli che hanno seguito la squadra a Moena:“Torniamo a Firenze dopo due settimane be...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 22:01
Simeone su Instagram: “Grazie a Moena ed a tutti i tifosi che non ci lasciano mai soli” -
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L’attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha pubblicato su Instagram un pensiero per tutti i tifosi, specie quelli che hanno seguito la squadra a Moena:

“Torniamo a Firenze dopo due settimane bellissime di intenso lavoro. Grazie Moena per l'ospitalità e grazie ai nostri tifosi che non ci lasciano mai soli!".

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