Labaro Viola

Tuttosport, Thereau è rimasto a Moena. Potrebbe esserci una rescissione consensuale del contratto

Cyril Thereau è rimasto in ritiro a Moena e continua ad allenarsi insieme alla Primavera. Secondo Tuttosport, i viola con il calciatore potrebbero decidere in una rescissione consensuale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 17:10
Tuttosport, Thereau è rimasto a Moena. Potrebbe esserci una rescissione consensuale del contratto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Thereau
Rassegna Stampa
Fiorentina
Moena
Thereau
Condividi

[et_pb_section admin_label="section"]
[et_pb_row admin_label="row"]
[et_pb_column type="4_4"]
[et_pb_text admin_label="Text"]
Cyril Thereau è rimasto in ritiro a Moena e continua ad allenarsi insieme alla Primavera. Secondo Tuttosport, i viola con il calciatore potrebbero decidere in una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2020.
[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok