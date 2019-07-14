Tuttosport, Thereau è rimasto a Moena. Potrebbe esserci una rescissione consensuale del contratto
Cyril Thereau è rimasto in ritiro a Moena e continua ad allenarsi insieme alla Primavera. Secondo Tuttosport, i viola con il calciatore potrebbero decidere in una rescissione consensuale...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 17:10
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Cyril Thereau è rimasto in ritiro a Moena e continua ad allenarsi insieme alla Primavera. Secondo Tuttosport, i viola con il calciatore potrebbero decidere in una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2020.
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