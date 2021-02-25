Weiss: "Ritiro della Fiorentina a Moena? A marzo il sopralluogo. Date? Forse le ultime due settimane di luglio"

Le parole dell'APT Val di Fassa

"Questa estate ci auguriamo di poter ospitare la Fiorentina - ha detto Andrea Weiss, direttore dell'APT Val di Fassa - ed i tuoi tifosi. Dipenderà molto dalla situazione Covid e dalle restrizioni. Per noi sarebbe stupendo accoglierli. Siamo vicini alla Fiorentina, prepareremo un piano B e C. A metà marzo la società verrò per fare un sopralluogo. Le date? Per ora le ultime due settimane di luglio".

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