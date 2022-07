Terminato l’allenamento mattutino della Fiorentina. Adesso foto ed autografi con Cabral ed Amrabat

Termina la seconda seduta d’allenamento della Fiorentina a Moena. Squadra subito in campo per riprendere confidenza con gli schemi di Vincenzo Italiano. Spazio anche per una partita a metà campo. Il mister chiede gioco verticale, soprattutto a Giacomo Bonaventura. Subito in gol Jovic e Maleh, entrambi sotto misura. Adesso spazio alla sessione di foto e autografi con Arthur Cabral e Sofyan Amrabat.