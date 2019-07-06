La Fiorentina parte da Firenze alla volta di Trento, poi raggiungerà Moena in pullman. Ecco le foto
La Fiorentina è partita questa mattina dalla stazione di Firenze Campo di Marte alla volta di Trento, dove poi troverà il pullman della società viola che porterà la squadra nel ritiro di Moena. Ecco l...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 11:11
La Fiorentina è partita questa mattina dalla stazione di Firenze Campo di Marte alla volta di Trento, dove poi troverà il pullman della società viola che porterà la squadra nel ritiro di Moena. Ecco le immagini della truppa viola