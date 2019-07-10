La Nazione, Barone atteso a Moena in occasione della presentazione della squadra
Secondo quanto riporta La Nazione, in vista della presentazione della squadra oggi a Moena, il braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone arriverà nel ritiro viola. Sarà presente anche negli USA in o...
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 11:32
Secondo quanto riporta La Nazione, in vista della presentazione della squadra oggi a Moena, il braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone arriverà nel ritiro viola. Sarà presente anche negli USA in occasione dell'ICC.