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La Nazione, Barone atteso a Moena in occasione della presentazione della squadra

Secondo quanto riporta La Nazione, in vista della presentazione della squadra oggi a Moena, il braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone arriverà nel ritiro viola. Sarà presente anche negli USA in o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 11:32
La Nazione, Barone atteso a Moena in occasione della presentazione della squadra -
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Secondo quanto riporta La Nazione, in vista della presentazione della squadra oggi a Moena, il braccio destro di Rocco Commisso Joe Barone arriverà nel ritiro viola. Sarà presente anche negli USA in occasione dell'ICC.

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