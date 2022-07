Dodò arrivato a Moena, è nell’albergo viola. Non può giocare amichevoli ufficiali fino al tesseramento

Il nuovo acquisto della Fiorentina, il brasiliano Dodò, è arrivato a Moena dopo aver svolto nella giornata di ieri le visite mediche a Roma e dopo aver passato la notte a Firenze. Il terzino è sbarcato nell’albergo dove alloggia la squadra viola in Trentino e assisterà alla gara amichevole tra la Fiorentina e il Trento, in programma alle ore 17 allo stadio Benatti. Il contratto del giocatore non è depositato ancora in Lega Calcio, per via degli slot degli extracomunitari e dunque fino a quando non arriverà la cessione di Pulgar (extracomunitario in rosa e vicino al Flamengo), Dodò potrà giocare solo le amichevoli non ufficiali.

