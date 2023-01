Pruzzo: “Sono arrivati giocatori che costano tanto e rendono poco. Jovic fuori da qualsiasi contesto”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo ha così parlato dei temi caldi della Fiorentina dopo la sconfitta per 2-0 all’Olimpico contro la Roma: “L’ingenuità di Dodo è stata clamorosa. Italiano non poteva certo toglierlo dopo l’ammonizione arrivata dopo 4 minuti. Deve essere lucido il calciatore a capire cosa può e cosa non può fare. La partita è stata condizionata da quell’espulsione“.

ULTIMI ACQUISTI “Il migliore resta Nico Gonzalez, pagato una trentina di milioni, e che rischi pure di perderlo. La Fiorentina l’anno scorso aveva un livello buono andava solo mantenuto e aumentato leggermente. Non è stato fatto. Sono arrivati giocatori che costano tanto e rendono poco. Questa è la cruda realtà. Come si alza l’asticella si ha l’impressione che la Fiorentina non sia in grado di competere“.

MANCAZA DEL GOL “La Fiorentina non è una squadra che si difende come la Roma e poi riparte. La Fiorentina è una via di mezzo in tutto e bisognerà trovare il modo di svoltare. Il 4-2-3-1 comporta il sacrificio degli esterni che però qualcosa devono fare. Jovic è fuori da qualsiasi contesto e diventa difficile“.