Pin: “La Fiorentina poteva vincere 3-0 contro l’Inter. Lezione di calcio ai nerazzurri”

Celeste Pin, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta rimediata con l’Inter. Ecco le sue parole: “Durante la partita contro i nerazzurri, nel primo tempo, la Fiorentina ha datato una lezione di calcio ai nerazzurri. All’intervallo poteva stare 3-0. L’unica pecca è appunto che i viola potevano fare più gol durante la prima frazione”.

LEGGI ANCHE: