Il messaggio di Pruzzo: “La Fiorentina faccia uno sforzo per Torreira. Lo deve ad Italiano”

Roberto Pruzzo, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del caso Lucas Torreira in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Credo che Torreira sia fondamentale per la Fiorentina. Piace ad Italiano che ha fatto bene e deve essere assecondato, anche sul mercato. La società deve fare uno sforzo per accontentare sia il mister che il calciatore. Davanti alla difesa ci può giocare anche Amrabat. Il marocchino può convivere con Torreira spostando l’uruguaiano a fare la mezz’ala.