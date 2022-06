Lady Radio, interesse concreto della Fiorentina per Jovic. Prestito ed ingaggio pagato dal Real la chiave?

Luka Jovic è più di una semplice idea per la Fiorentina. Stando a quanto riportato da Lady Radio, l’attaccante di proprietà del Real Madrid è più di un’idea. Infatti, la dirigenza viola è alla ricerca di una punta di spessore ed avrebbe allacciato i primi contatti con i Blancos per il centravanti serbo. I due club starebbero lavorando per trovare la formula ideale: al momento potrebbe essere quella del prestito, con parte dell’ingaggio di circa 5 milioni a stagione che verrebbe pagato dal Real. Ricordiamo, inoltre, che il suo procuratore è lo Falì Ramadani, agente anche di mister Vincenzo Italiano e Nikola Milenkovic.