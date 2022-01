“Fiorentina da playstation, vittoria non scontata. Grande reazione dopo il passo falso di Torino”

Alberto Malusci, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare i temi caldi in casa Fiorentina dopo la grande vittoria ottenuta per 6-0 contro il Genoa. Ecco le sue parole: “La vittoria non era scontata, così pesante ancora meno. Ieri sembrava di giocare alla Playstation sulle fasce. A Torino non siamo scesi in campo, tutti hanno capito l’errore e già con il Napoli si sono rimboccati le maniche. Ikonè credo possa giocare ovunque in attacco, ha grande facilità di cross, alla fine comporrà il tridente con Vlahovic e Gonzalez. Dragowski? Per lui non è stato un segnale positivo, ma prima di creare un caso aspetterei un paio di partite”.

