Galli: “Vecchie glorie vanno allo stesso passo della Fiorentina. Fossi Jovic direi a Italiano di giocare lui”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole dopo la sconfitta viola contro il Bologna:

“Il Bologna ha fatto la sua onestissima partita, non è stato straripante, la Fiorentina ha sbagliato tutta la partita, squadra senza velocità. Ieri ero allo stadio, se andavo al Galluzzo a vedere le vecchie glorie probabilmente andavano alla stessa velocità, è stata una partita che mi ha colpito, gli errori ci possono stare ma l’intensità è stata preoccupante. Il Bologna aveva tante assenze e tu non hai fatto la partita. In questa squadra nessuna ha il cambio passo, l’unico che lo può avere è Gonzalez ma solo a sprazzi.

Noi puntiamo tutti il dito contro Jovic e Cabral, vero, non saranno nè Benzema nè Halland ma ti dico la verità, per come ho visto io la partita ieri sera, io mi sarei tolto la maglia, sarei andata da Italiano e gli avrei detto Ascolta mettitelo te il 9, vai te a giocare, fammi vedere tu cosa sei capace di fare. Si gioca da fermo, come fai a mettere in difficoltà gli avversari

Quando ha la palla Amrabat, Dodò è largo a destra, c’è Bonaventura a destra, Jovic davanti, Biraghi è sulla sinistra, sono già tutti fermi e piazzati. Normale sia quasi impossibile fare gol, può capitare la giocata ma nulla di che. Anche il gol di Jovic contro il Torino, lui era fermo, non ha saltato nè nulla. Noi guardiamo la partita.

Terracciano ieri ha fatto due/tre parate importanti, sul gol subito è stato fregato perchè nessuno ha marcato, era una situazione di emergenze, Quarta ha perso completamente l’avversario, io Posch l’avrei fatto marcare da Milenkovic, dato che è il più forte che il Bologna aveva sulle palle alte”

