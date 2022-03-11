Pruzzo: "Sottil è una seconda punta. Manca metodista in mediana, Torreira è un trequartista"
Le parole di Roberto Pruzzo ai microfoni di Lady Radio su Lucas Torreira e Riccardo Sottil
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2022 16:14
Roberto Pruzzo, ex centravanti della Fiorentina, ha continuato a parlare ai microfoni di Lady Radio sui ruoli di Riccardo Sottil e Lucas Torreira. Ecco le sue parole: "Sottil è una seconda punta e non un'ala da cross per come lo vedo io. A centrocampo non c'è un metodista ma giocatori con caratteristiche migliori. Quando giochi con una linea alta rischi. Per me Torreira è un trequartista".
LEGGI ANCHE:
LA FIORENTINA HA VINTO, CASINI NUOVO PRESIDENTE DI LEGA. E’ L’UOMO VOLUTO DA BARONE PER CAMBIARE IL CALCIO
https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-vinto-casini-nuovo-presidente-di-lega-e-luomo-voluto-da-barone-per-cambiare-il-calcio/168626/