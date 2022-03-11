Pruzzo: "Sottil è una seconda punta. Manca metodista in mediana, Torreira è un trequartista"

Le parole di Roberto Pruzzo ai microfoni di Lady Radio su Lucas Torreira e Riccardo Sottil

Roberto Pruzzo, ex centravanti della Fiorentina, ha continuato a parlare ai microfoni di Lady Radio sui ruoli di Riccardo Sottil e Lucas Torreira. Ecco le sue parole: "Sottil è una seconda punta e non un'ala da cross per come lo vedo io. A centrocampo non c'è un metodista ma giocatori con caratteristiche migliori. Quando giochi con una linea alta rischi. Per me Torreira è un trequartista".

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