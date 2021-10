Pruzzo: “Vlahovic? Ormai non rinnova più nessuno. Adesso servono due attaccanti”

Roberto Pruzzo, ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Non credo che ci siano soluzioni immediate, credo che ci vorranno ancora 2-3 mesi, anche se mi sembra di capire che ci siano veramente poche possibilità che rinnovi, nonostante un’offerta importante. Evidentemente c’è dell’altro, una squadra o più squadre pronte ad acquistarlo. Il problema di trovare l’acquirente non c’è, il giocatore è forte e lo abbiamo visto anche con Lukaku. L’importante è che la Fiorentina si muova in giro per il mondo e trovi uno o due attaccanti per sostituirlo”.

RENDIMENTO “L’impegno non è mai venuto meno, c’è da dire che ha trovato difese di livello molto alto nelle ultime gare. Il calcio sta andando in questa direzione: sono pochi i giocatori che rinnovano”.

CESSIONE “Non mi aspetto che a gennaio accada qualcosa, anche perché bisogna vedere quale società è disposta a portare i soldi che vuole Commisso. Bisogna ragionare in ottica giugno, con il giocatore che andrà messo nelle condizioni migliori per far bene”.

LUCCA “È un ragazzo di cui mi parlano bene, ma se fossi la Fiorentina inizierei ad andare in giro per l’Europa alla ricerca di profili meno conosciuti, perché sennò rischi di scontrarti con realtà con cui non puoi competere”.

FIORENTINA “Credo che ci sia da migliorare la continuità nella partita, perché la Fiorentina non riesce a gestire le forze nell’arco dei 90 minuti. Vlahovic ha avuto difficoltà, ma non solo per demeriti suoi. Se batti tutte le piccole poi fai un sacco di punti e raggiungi una classifica ottimale, ma devo dire che la Fiorentina non ha mai subito contro le grandi. Sul piano del gioco la squadra è stata all’altezza della situazione”.

GONZALEZ-CALLEJON “Se devo fare una critica a Italiano, dico che avrei provato a mettere in difficoltà maggiormente Mario Rui. Gonzalez quando si accentra poi va sul piede debole. Queste situazioni, l’allenatore deve valutarle”.

