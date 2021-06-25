Cucci: "Manca l'abc di una società importante come la Fiorentina"

Troppa confusione in casa viola.

Il giornalista Italo Cucci ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "Non ricordo una confusione come questa, qui siamo veramente alla follia. L'abc di una società importante come la Fiorentina. Già a aprile si dovrebbe avere le idee chiare sul prossimo tecnico e sui calciatori da acquistare. Invece qui non si capisce che cosa vogliono fare. Mi sembra un bruttissimo modo di gestire non siano la Rondinella, ma la Fiorentina...se avevo Iachini, mi tenevo Beppe. Antognoni? Trovo sbagliato tenere le bandiere solamente per salvare la faccia davanti ai tifosi via, devi dargli un incarico importante come ha fatto il Milan con Maldini".

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