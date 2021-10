Berni: “A Venezia un passo indietro. Italiano ha difeso la squadra, ma prenda atto della realtà”

Fabrizio Berni , ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del momento delicato in casa Fiorentina dopo il caso Dusan Vlahovic . Ecco le sue parole:

VENEZIA “È stato un brutto risveglio, la Fiorentina ha fatto una prestazione molto negativa contro la penultima in classifica e non ci aspettavamo una partita di questo genere. Ho visto una squadra sbilanciata in avanti ma con un attacco evanescente e una catena di destra dove né Odriozola né Callejon è stato all’altezza. Se dovessi giudicare la Fiorentina dalla gara di ieri dopo le prime sette è stato fatto un grosso passo indietro”.

DICHIARAZIONI DI ITALIANO “Ha cercato di difendere la squadra ma non può dire certe cose che sono contrarie alla realtà, la squadra non è stata all’altezza e bisogna prenderne atto per portare presto accorgimenti per le prossime partite”.

