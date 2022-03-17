La provocazione di Ferrara: "Vlahovic è andato alla Juve per non toccare palla. Cosa vogliono vincere?"

Benedetto Ferrara ha parlato dell'eliminazione della Juventus ai microfoni di Lady Radio

Benedetto Ferrara, giornalista e noto opinionista in ambito Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, per parlare dell'eliminazione in Champions League della Juventus. Ecco le sue parole: “Con l’arroganza non si va da nessuna parte. Vlahovic è andato a giocare in una squadra in cui non gli arriva un pallone. Ha fatto questa scelta per vari motivi. La Juve non ha un centrocampo, cosa vuole vincere? Il gioco speculativo può andar bene in Italia. In Europa no”.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/libero-massacra-la-juventus-allegri-tecnico-presuntuoso-non-identita-blasfemia/169385/