Sacchetti contro Castrovilli: "Una delusione. Distratto dalla convocazione in Nazionale"

Sacchetti: "Castrovilli non è aiutato dagli infortuni. È distratto dalla convocazione in poco tempo in Nazionale

Gigi Sacchetti, ex allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in occasione della sfida di domani tra Fiorentina ed Hellas Verona. Ecco le sue parole:

"Il Verona è concreto e sa quel che vuole, corre tanto e fa un gioco propositivo. La Fiorentina è bella, con maggiore concretezza potrebbe ambire a grandi obiettivi. Alludo anche a contributi in difesa e centrocampo nel mercato".

SALTO DI QUALITÀ FIORENTINA "La maturazione di Vlahovic è stata fondamentale. Ma il cambio di marcia l'ha dato l'impiego continuo di Callejon, che dà equilibrio. Italiano ha mostrato comunque di saper allenare. Quando allenai allenai la primavera degli scaligeri si dimostrò un calciatore fatto. Non aveva grande temperamento fisico ma aveva l'agonismo in testa. Quando entrava dava lui le indicazioni ai compagni".

AMRABAT "Non è stato sopravvalutato, ma deve imparare a stare dentro il campo. Deve imparare i tempi di gioco, ma l'ho visto bene col Sassuolo. La sua valutazione fu figlia dell'entusiasmo del Verona".

CASTROVILLI "Una delusione, la convocazione in Nazionale in poco tempo lo ha distratto e gli infortuni hanno fatto il resto".

MERCATO "La Fiorentina farebbe bene a puntare su Tameze".

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