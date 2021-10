Galli: “Fiorentina non è da prime sei. È un cantiere aperto, farà un campionato per divertire”

Giovanni Galli, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare i temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

NAPOLI “Ieri le due squadre si sono studiate a lungo. Contro il Napoli ha fatto pochissimo pressing rispetto alla gara interna contro l’Inter. È vero che la Fiorentina è passata in vantaggio ma il Napoli mi ha sempre dato la sensazione di essere più squadra. Ed è normale così visto che il gruppo di giocatori lavora insieme da tanti anni. Ho sempre avuto la sensazione che fossero più forti della Fiorentina. Queste però non sono le nostre partite. Oggi la Fiorentina ha il cartello ‘lavori in corso‘”.

CAMPIONATO “Per me oggi la Fiorentina non è una squadra che può puntare ad arrivare tra le quattro e neanche tra le prime sei. Penso però che possa fare un campionato per divertire e divertirsi. Ma è chiaro che vincere è un’altra cosa. Comunque dopo la gara contro il Napoli per me il bicchiere è comunque mezzo pieno anche se ci sono delle cose che certamente vanno riviste e migliorate. La Fiorentina deve però trovare la sua strada in questo campionato”.

