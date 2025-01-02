Polverosi: "Il Napoli sta facendo più di quello che può fare. Le condizioni di Gud preoccupano"

Non son d'accordo sullo schieramento di questa Fiorentina. Per me l'equilibrio è tutto nel gioco del calcio".

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di Fiorentina e del prossimo impegno di campionato, dove i viola affronteranno il Napoli di Antonio Conte. Queste le sue parole:

"Palladino si difende quando si deve difendere. Prima del Bologna questa squadra sapeva difendersi, come a Genova e Torino. Col Verona, sul 2-1, ha messo 2 terzini al posto delle ali. Di Conte mi viene in mente la difesa a 3 che faceva alla Juventus. La difesa a 3 che faceva lui era con i 2 marcatori più forti della Serie A e uno che impostava il gioco e dava alla sua squadra questa forza e convinzione. Credo che il Napoli di Conte, rispetto a Inter e Atalanta, sia indietro tecnicamente. Il capocannoniere dell'Inter è Thuram e dietro c'è Lautaro, nel Napoli c'è Lukaku. Il Napoli per me sta facendo più di quello che può fare. Kvaratskhelia non è tornato il calciatore dell'anno dello Scudetto. Prima puntava e saltava e su 10 volte 8 saltava l'avversario. Di Lorenzo non è nemmeno quello dello Scudetto, quindi c'è stato qualche peggioramento.

Se analizzi la partita contro la Juventus hai la faccia positiva e negativa dell'assetto della Fiorentina. Sul primo gol si apre una voragine a centrocampo, si vede Cataldi che arranca e Ranieri che non chiude. Secondo me questo nasce perché l'assetto non ti garantisce la copertura. Il pareggio te l'ha fatto Sottil, che poteva essere uno degli esclusi in un centrocampo a 3. Sabato il Napoli viene con Lobotka, McTominay e Anguissa. A parte il primo, gli altri due hanno una forza fisica assurda. Io la vedo male. Anguissa, McTominay e Lobotka sono delle belve, devi quindi obbligare gli attaccanti e gli esterni a fare un lavoro che non hanno dentro. Perché non devo stare più equilibrato? E' quello che mi domando. Mi sembra che la Fiorentina vada in difficoltà, perché secondo me la brillantezza a centrocampo la dava Bove. Gudmundsson? La sua condizione vista a Torino è preoccupante, perché camminava in campo. Ha avuto 2 palloni in ripartenza e li ha sbagliati entrambi. Non può avere compiti di copertura, perché non ce l'ha. Va recuperato, perché è il pezzo forte del mercato, ma al tempo stesso è uno che non ti dà garanzie sulla copertura. Per questo non son d'accordo su questo tipo di schieramento. Per me l'equilibrio è tutto nel gioco del calcio".

Di Marzio: “Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí”

https://www.labaroviola.com/tmw-fatta-per-quarta-al-river-lo-sostituiranno-valentini-e-pablo-mari-moreno-in-prestito-al-monza/283063/