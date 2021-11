Galli: “Juventus? Atteggiamento sbagliato. La Fiorentina non ha mai creduto di poter vincere”

Giovanni Galli , ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della sconfitta rimediata dalla Fiorentina a Torino contro la Juventus . Ecco le sue parole:

“Per la Fiorentina è una stagione nuova dopo fallimenti tecnici, con un allenatore diverso che ha portato idee nuove, giocatori che si stanno adattando, qualcuno più pronto e positivo, qualcuno che si è arenato”.

JUVENTUS “A Torino abbiamo commesso un grande errore ovvero quello di non credere di poter vincere, la sensazione è stata quella. Da Italiano con la Juventus mi sarei aspettato qualcosa di diverso, bisognava cambiare, un messaggio diverso andava dato ed avrei messo un’altra punta al fianco di Vlahovic, ma capisco abbia poche soluzioni. Vlahovic era in mezzo ad una morsa, bisogna trovare alternative. Danilo e Alex Sandro non hanno mai superato la metà campo, sintomo di paura, Locatelli si è messo bloccato davanti alla difesa, Rabiot è un ectoplasma che forse non ha nemmeno sudato, McKennie un giocatore normalissimo. Bisogna perdere cercando di vincere”.

TERRACCIANO “Gol subito? Lo spazio dove passa un pallone è a sinistra o a destra. In quella circostanza se fosse stato 30 centimetri o mezzo metro più avanti la palla gli avrebbe sbattuto sulla tibia e sarebbe andata fuori”

LEGGI ANCHE: