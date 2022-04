Pruzzo avverte Sottil: “Ha sprecato le sue chance. Deve riprendersi, ma scalare le gerarchie non semplice”

Roberto Pruzzo, allenatore ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro il Venezia. Ecco le sue parole: “Andremo avanti con Cabral. Sarà opportuno verificare il suo inserimento. Sta a lui integrarsi ancora meglio: più partite fai, più consoci il campionato e gli avversari. Su questo aspetto può ancora migliorare molto. Piatek ormai lo conosciamo tutti. Europa? Le romane sono accreditate con i Viola per arrivarci, ma la Roma ha un calendario tosto e la doppia competizione. Esterni? Nico Gonzalez mi piace perché è generoso e in campo dà tutto e esce sempre dal campo con la maglia sudata. Magari a volte spreca le energie, ma è un aspetto positivo per me. Sottil? Deve riprendere terreno, ha avuto delle occasioni e non le ha sfruttate a pieno. Poi riemergere nelle gerarchie non è mai semplice”.