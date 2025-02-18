Polverosi: "Gudmundsson mistero del calcio italiano. Entra in campo senza voglia e perde palloni"

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:"Io credo che per molti opinionisti o giornalisti la...

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Io credo che per molti opinionisti o giornalisti la Fiorentina sia la squadra peggiore da giudicare, perché non ha un equilibrio. Con l'Inter si è vista una grande squadra, idem con la Roma, ci sono state partite da squadra vera. Poi ci sono state partite da "non squadra". Sono curioso di sapere l'opinione di Palladino: questa squadra ha dimostrato di avere identità, ma al tempo stesso ha dimostrato di non essere squadra, di non saper costruire il gioco. Non è questione di alti e bassi, si arriva da 1 a 100. Le altre un percorso così non ce l'hanno. La Fiorentina ha un punto in più del Bologna, ma tu vedi la Fiorentina come il Bologna? No. Come fanno ad andare al top e poi crollare in questo modo.

Gudmundsson è uno dei misteri gloriosi del calcio italiano, non solo della Fiorentina. Io un giocatore che si trasforma così, da grande giocatore a giocatore ininfluenti non me lo spiego. Qui il problema è che non si è mai visto. Io non so cosa abbia. La gente dovrebbe sapere cosa ha questo giocatore. Il palcoscenico di San Siro dovrebbe stimolare i giocatori come lui, invece è entrato come se stesse facendo un favore. Col Como ha perso una serie di palloni, poi si è fatto male ed è uscito. Ma perché col Como non parte titolare? Lui poteva fare il centravanti, partendo dal 1'. Perché entra in quella maniera? Perché non incide mai e sembra non avere mai voglia? Questo è un giocatore da 30 milioni. Aveva fatto intravedere quello che poteva dare alla Fiorentina. Il problema è che quando è entrato, palla a lui e l'ha persa. Non lo vedo bello concentrato dal punto di vista tattico".