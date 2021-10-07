Pruzzo: "Vlahovic? Nessun contraccolpo nello spogliatoio. Basta innamorarsi dei giocatori"

Roberto Pruzzo ha parlato della vicenda Vlahovic, il tema caldo della settimana in casa viola. Le sue parole:

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Le sue parole:

"Vlahovic? Non credo ci saranno contraccolpi nello spogliatoio. Ha dimostrato di saper lavorare per sé stesso e per la squadra. Cambio di procuratore? Staremo a vedere, credo che ci siano ancora un po’ di mesi per definire la situazione. C’è ancora da capire chi sia l’acquirente. L’importante è che adesso Vlahovic torni a segnare, che è la cosa più importante”.

“Sui fischi a Donnarumma? La Fiorentina ha avuto riferimenti importanti come Antognoni, ma non è più il tempo di innamorarsi dei giocatori. Ieri sera non mi sembra che si sia scomposto molto, a parte un errore all’inizio. Non credo che la gente inizi a fischiare Vlahovic, per un addio che ancora non è definitivo. Credo che sia stato un errore fischiare Donnarumma. Se poi fischieranno Vlahovic ce ne faremo una ragione. Lui però deve continuare a dare il massimo. La squadra ne ha bisogno”.

“Come Vlahovic non ce ne sono a giro. La società dovrà muoversi e cercare il mondo per trovare un profilo per il futuro, magari non troppo conosciuto”.

PEDULLA': "BERARDI VUOLE LA FIORENTINA":

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-berardi-vuole-la-fiorentina-anche-senza-vlahovic-conquistato-da-italiano/152433/