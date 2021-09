B. Ferrara: “Confermerei Terracciano. La gestione della palla con i piedi fa la differenza per Italiano”

Benedetto Ferrara, firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del dualismo in casa Fiorentina tra Pietro Terracciano e Bartłomiej Drągowski. Ecco le sue parole:

“La gestione con i piedi del pallone di Terracciano fa la differenza nella testa di Italiano. Contro il Genoa, secondo me, deve giocare lui. Dopo la prestazione del portiere a Bergamo, toglierlo di mezzo sarebbe quantomeno strano. Anche dal punto di vista psicologico, perché il ragazzo non ha mai creato problemi dando delle belle risposte sul campo”.

CONFERMA TERRACCIANO “L’ipotesi non è così peregrina, ma alla fine la scelta compete, come sempre all’allenatore, che potrebbe anche decidere di non ‘irritare’ più di tanto Dragowski rilanciandolo dal primo minuto”.

LEGGI ANCHE: