Di Marzio duro contro Vlahovic: “Vicenda vergognosa. Andrà alla Juventus, sono sempre in mezzo”

Gianni di Marzio, ex allenatore ed ora dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ITALIANO “Italiano mi piace perché ha carattere. Ha iniziato dal basso e ha fatto bene. Da calciatore era un play basso, da uomo è uno di carattere che incide sul gruppo squadra. La Fiorentina è la rivelazione del campionato assieme al Napoli“.

RINNOVI “Capitolo rinnovi spinosi? AI tempi eravamo sia allenatori che DS. Si è rovesciato il mondo, in peggio sotto certi aspetti”.

VLAHOVIC “La vicenda Vlahovic è vergognosa. Mi metterei a piangere per ciò che la Fiorentina ha fatto per lui, Corvino in primis. A me piaceva quando aveva 17 anni e volevo portarlo al QPR. Corvino mi anticipò andando in Serbia. Ha occupato un posto da extra comunitario e lui si è dimenticato tutto ciò che i Viola hanno fatto per lui. Andrà alla Juve, inutile girarci intorno. I bianconeri sono sempre in mezzo. Fossi un dirigente Viola mi girerebbero le scatole”.

