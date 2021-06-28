Galli: "Lancio una sfida a Italiano: niente rinforzi. E' uno che azzarda, serviva alla Fiorentina"
Galli a Lady Radio: "Penso che Italiano rilancerà tanti giovani che rientreranno dai prestiti
L'ex portiere della Fiorentina, adesso famoso opinionista, Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando la notizia del nuovo allenatore della viola, Vincenzo Italiano. Le sue parole:
"Serve pazienza affinchè riesca Italiano riesca a cambiare mentalità alla squadra, ma apprezzo il suo calcio offensivo. Anzi, lancio una sfida: non toccherei la rosa della Fiorentina, niente rinforzi. Aggiungerei solo un regista di qualità. Penso che il mister rilancerà tanti giovani che rientreranno dai prestiti. E' un allenatore a cui piace azzardare, proprio quello di cui aveva bisogno Firenze".
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